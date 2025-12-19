Рейтинг@Mail.ru
Лукаш рассказала о последствиях заморозки российских активов - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/g20-2063113151.html
Лукаш рассказала о последствиях заморозки российских активов
Лукаш рассказала о последствиях заморозки российских активов - РИА Новости, 19.12.2025
Лукаш рассказала о последствиях заморозки российских активов
Заморозка российских активов подрывает мировую финансовую стабильность, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T09:23:00+03:00
2025-12-19T09:23:00+03:00
экономика
россия
вашингтон (штат)
сша
светлана лукаш
большая двадцатка
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d843d40923645ef7c411b30605cba12.jpg
https://ria.ru/20251219/es-2063103531.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04db081b3795c125b0c8f81b4d29fd2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вашингтон (штат), сша, светлана лукаш, большая двадцатка, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Вашингтон (штат), США, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Санкции в отношении России
Лукаш рассказала о последствиях заморозки российских активов

Лукаш: заморозка активов РФ подрывает стабильность мировой финансовой системы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Заморозка российских активов подрывает мировую финансовую стабильность, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Если "двадцатка" намерена говорить о стабильности мировой финансовой системы и об обеспечении роста, то такие решения, как заморозка российских активов, фактически воровство чистой воды, подрывают основы для роста и стабильности", - сообщила Лукаш.
Она добавила, что российская делегация обращала на это внимание коллег по G20.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В итоговом тексте саммита ЕС нет упоминания о российских активах
Вчера, 08:06
 
ЭкономикаРоссияВашингтон (штат)СШАСветлана ЛукашБольшая двадцаткаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала