Определились все участники плей-офф Лиги конференций
Футбол
 
01:34 19.12.2025 (обновлено: 04:39 19.12.2025)
Определились все участники плей-офф Лиги конференций
Определились все участники плей-офф Лиги конференций
Стали известны все клубы, которые примут участие в плей-офф футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Стали известны все клубы, которые примут участие в плей-офф футбольной Лиги конференций.
Все 18 матчей заключительного, шестого тура основного этапа состоялись в четверг. По их итогам команды, занявшие места с первого по восьмое, получили прямую путевку в 1/8 финала. Команды, финишировавшие на строчках с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф.
Жеребьевка состоится 16 января в швейцарском Ньоне. По ее итогам определятся пары команд, которые сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.
