Определились все участники плей-офф Лиги конференций
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Стали известны все клубы, которые примут участие в плей-офф футбольной Лиги конференций.
Все 18 матчей заключительного, шестого тура основного этапа состоялись в четверг. По их итогам команды, занявшие места с первого по восьмое, получили прямую путевку в 1/8 финала. Команды, финишировавшие на строчках с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф.
- Напрямую в 1/8 финала прошли "Страсбур" (Франция), "Ракув" (Польша), АЕК (Греция), "Спарта" (Чехия), "Райо Вальекано" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Майнц" (Германия), АЕК (Кипр).
- В стыковых матчах сыграют "Лозанна" (Швейцария), "Кристал Пэлас" (Англия), "Лех" (Польша), "Самсунспор" (Турция), "Целе" (Словения), АЗ (Нидерланды), "Фиорентина" (Италия), "Риека" (Хорватия), "Ягеллония" (Польша), "Омония" (Кипр), "Ноа" (Армения), "Дрита" (Босния и Герцеговина), КуПС (Финляндия), "Шкендия" (Северная Македония), "Зриньски" (Босния и Герцеговина) и "Сигма" (Чехия). При этом первые восемь команд будут сеяными при жеребьевке.
Жеребьевка состоится 16 января в швейцарском Ньоне. По ее итогам определятся пары команд, которые сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.