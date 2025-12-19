Определились все участники плей-офф Лиги конференций

Все 18 матчей заключительного, шестого тура основного этапа состоялись в четверг. По их итогам команды, занявшие места с первого по восьмое, получили прямую путевку в 1/8 финала. Команды, финишировавшие на строчках с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф.