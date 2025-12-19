Рейтинг@Mail.ru
Клуб АПЛ не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги конференций
Футбол
 
01:33 19.12.2025 (обновлено: 01:36 19.12.2025)
Клуб АПЛ не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги конференций
Клуб АПЛ не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги конференций
Клуб АПЛ не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги конференций
Английский "Кристал Пэлас" сыграл вничью с финским клубом КуПС в матче заключительного, шестого тура основного этапа футбольной Лиги конференций.
футбол
спорт
кристал пэлас
купс
ибраима сиссе
лига конференций
спорт, кристал пэлас, купс, ибраима сиссе, лига конференций
Футбол, Спорт, Кристал Пэлас, КуПС, Ибраима Сиссе, Лига конференций
Клуб АПЛ не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги конференций

"Кристал Пэлас" сыграл вничью с КуПС и не смог напрямую выйти в 1/8 финала ЛК

Мяч Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" сыграл вничью с финским клубом КуПС в матче заключительного, шестого тура основного этапа футбольной Лиги конференций.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе "Кристал Пэлас" мячи забили Крисантус Уче (5-я минута) и Джастин Девенни (76). В составе финской команды отличились Петр Пажишек (50) и Ибраима Сиссе (53), на 73-й минуте красную карточку получил их одноклубник Клинтон Антви.
Лига конференций
18 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Кристал Пэлас
2 : 2
КуПС
05‎’‎ • Christantus Uche
(Justin Devenny)
76‎’‎ • Justin Devenny
(Тайрик Митчелл)
50‎’‎ • Piotr Parzyszek
(Саку Саволайнен)
53‎’‎ • Ибраим Сиссе
(Клинтон Антви)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Кристал Пэлас" с 10 очками занимает десятое место в турнирной таблице. КуПС (7) располагается на 22-й строчке. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

Результаты других матчей:

Трофей Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Страсбур" первым досрочно вышел в 1/8 финала Лиги конференций
12 декабря, 01:40
 
ФутболСпортКристал ПэласКуПСИбраима СиссеЛига конференций
 
