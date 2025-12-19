Клуб АПЛ не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги конференций

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" сыграл вничью с финским клубом КуПС в матче заключительного, шестого тура основного этапа футбольной Лиги конференций.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе "Кристал Пэлас" мячи забили Крисантус Уче (5-я минута) и Джастин Девенни (76). В составе финской команды отличились Петр Пажишек (50) и Ибраима Сиссе (53), на 73-й минуте красную карточку получил их одноклубник Клинтон Антви.
18 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
05’ • Christantus Uche
(Justin Devenny)
76’ • Justin Devenny
50’ • Piotr Parzyszek
(Саку Саволайнен)
53’ • Ибраим Сиссе
(Клинтон Антви)
"Кристал Пэлас" с 10 очками занимает десятое место в турнирной таблице. КуПС (7) располагается на 22-й строчке. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги конференций.
Результаты других матчей:
- АЕК (Греция) - "Университатя" (Румыния) - 3:2;
- АЕК (Кипр) - "Шкендия" (Северная Македония) - 1:0;
- АЗ (Нидерланды) - "Ягеллония" (Польша) - 0:0;
- "Динамо" (Украина) - "Ноа" (Армения) - 2:0;
- "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Рапид" (Австрия) - 1:1;
- "Легия" (Польша) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 4:1;
- "Лозанна" (Швейцария) - "Фиорентина" (Италия) - 1:0;
- "Майнц" (Германия) - "Самсунспор" (Турция) - 2:0;
- "Омония" (Кипр) - "Ракув" (Польша) - 0:1;
- "Райо Вальекано" (Испания) - "Дрита" (Босния и Герцеговина) - 3:0;
- "Сигма" (Чехия) - "Лех" (Польша) - 1:2;
- "Слован" (Словакия) - "Хеккен" (Швеция) - 1:0;
- "Спарта" (Чехия) - "Абердин" (Шотландия) - 3:0;
- "Страсбур" (Франция) - "Брейдаблик" (Исландия) - 3:1;
- "Целе" (Словения) - "Шелбурн" (Ирландия) - 0:0;
- "Шахтер" (Украина) - "Риека" (Хорватия) - 0:0;
- "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Хамрун Спартанс" (Мальта) - 3:1.
