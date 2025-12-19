Рейтинг@Mail.ru
ФСИН обязали заплатить штраф за непредоставление шарфа бывшему чиновнику
18:22 19.12.2025
ФСИН обязали заплатить штраф за непредоставление шарфа бывшему чиновнику
Коломенский суд Московской области обязал ФСИН выплатить 2 тысячи рублей бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному за хищение
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОлег Митволь
© РИА Новости / Илья Наймушин
Олег Митволь. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Коломенский суд Московской области обязал ФСИН выплатить 2 тысячи рублей бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному за хищение более 900 миллионов рублей, после отказа выдать ему шарф в колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Требование о признании незаконным бездействия ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области, выразившееся в необеспечении Митволя шарфом, удовлетворено. В пользу административного истца с ФСИН России взыскано 2000 рублей", - сказали в пресс-службе.
Заключенный в мужской исправительной колонии строго режима - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Митволь пожаловался на нарушение его прав в подмосковной колонии
22 ноября, 07:31
По данным пресс-службы, всего Митволь подал четыре жалобы к ФСИН, две суд ранее отклонил, по третьей присудил 3 тысячи рублей за нарушение санитарных норм при проведении ремонта в столовой.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и позже осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд изъял имущество экс-чиновника на сумму почти в три миллиарда рублей
18 декабря, 23:17
 
