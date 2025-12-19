ФСИН обязали заплатить штраф за непредоставление шарфа бывшему чиновнику

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Коломенский суд Московской области обязал ФСИН выплатить 2 тысячи рублей бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному за хищение более 900 миллионов рублей, после отказа выдать ему шарф в колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

По данным пресс-службы, всего Митволь подал четыре жалобы к ФСИН, две суд ранее отклонил, по третьей присудил 3 тысячи рублей за нарушение санитарных норм при проведении ремонта в столовой.