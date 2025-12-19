Рейтинг@Mail.ru
05:14 19.12.2025 (обновлено: 06:19 19.12.2025)
Подсчитаны потери Франции из-за санкций против России
экономика, франция, россия, москва, евростат
Экономика, Франция, Россия, Москва, Евростат
Подсчитаны потери Франции из-за санкций против России

Флаги на территории посольства Франции в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России лишили Францию более половины ее экспорта на российский рынок, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.
Так, по итогам 10 месяцев текущего года Париж экспортировал Москве товаров и услуг на 3,3 миллиарда евро против 7,3 миллиарда в 2021 году. Таким образом, Франция после введения антироссийских санкций потеряла 55% своего экспорта.
Ежемесячный средний доход от экспорта в Россию упал в 2,2 раза: если в 2021 году Франция зарабатывала в среднем 733,8 миллиона евро в месяц от поставок на российский рынок, то в текущем году доходы от торговли опустились до 330,7 миллиона евро.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения — по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Германия, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничений. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ЭкономикаФранцияРоссияМоскваЕвростат
 
 
