Путин пошутил о Зеленском после его фото в Купянске
Путин пошутил о Зеленском после его фото в Купянске - РИА Новости, 19.12.2025
Путин пошутил о Зеленском после его фото в Купянске
Президент России Владимир Путин прокомментировал фото Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въезде в Купянск, отметив, незачем тогда стоять на пороге,... РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал фото Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въезде в Купянск, отметив, незачем тогда стоять на пороге, "заходи в дом".
"Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра, примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.