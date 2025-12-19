Рейтинг@Mail.ru
Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины, заявил Фицо
13:43 19.12.2025 (обновлено: 13:49 19.12.2025)
Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины, заявил Фицо
Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 19.12.2025
Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины, заявил Фицо

Фицо: Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
БРАТИСЛАВА, 19 дек - РИА Новости. Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Я свою задачу выполнил, сообщаю, что Словакия не будет частью никакого кредита для Украины", - заявил Фицо в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, которая транслировалась на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министры Чехии и Словакии Андрей Бабиш и Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: Орбан, Бабиш и Фицо предложат ЕС план по займу для Киева
Вчера, 03:49
 
