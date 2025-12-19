Рейтинг@Mail.ru
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России
03:38 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/finlyanlyandiya-2063086804.html
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России - РИА Новости, 19.12.2025
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России
Евросоюз рискует нанести себе непоправимый урон, игнорируя конструктивную позицию Бельгии по конфискации российских замороженных активов, заявил экс-советник... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T03:38:00+03:00
2025-12-19T03:38:00+03:00
в мире
россия
бельгия
финляндия
владимир путин
евросоюз
euroclear
g7
россия
бельгия
финляндия
в мире, россия, бельгия, финляндия, владимир путин, евросоюз, euroclear, g7, санкции в отношении россии
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России

Экс-советник МИД Линнайнмаки: ЕС рискует нанести урон себе, игнорируя Бельгию

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Евросоюз рискует нанести себе непоправимый урон, игнорируя конструктивную позицию Бельгии по конфискации российских замороженных активов, заявил экс-советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки в интервью газете Iltalehti.
Отвечая на вопрос о принципиальной позиции бельгийского премьера Барта де Вевера, бывший дипломат подчеркнул, что игнорирование его позиции может нанести непоправимый урон ЕС.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер
10 декабря, 21:55
"Это (Решение. — Прим. Ред.) оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем", — пояснил он.
По словам Линнайнмаки, идея о игнорировании мнения Бельгии является крайне рискованным шагом, который может иметь серьезные последствия для Европы.
"Такой момент, конечно же, возможен, но это, безусловно, не второй или третий вариант, к которому следует прибегать", — подчеркнул экс-дипломат.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России
00:50
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что конфискация российских активов была бы воровством чужой собственности, все об этом говорят.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия призовет к ответу тех, кто попробует забрать активы, заявил Песков
Вчера, 20:39
 
В миреРоссияБельгияФинляндияВладимир ПутинЕвросоюзEuroclearG7Санкции в отношении России
 
 
