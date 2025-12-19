https://ria.ru/20251219/finlyanlyandiya-2063086804.html
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России - РИА Новости, 19.12.2025
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России
Евросоюз рискует нанести себе непоправимый урон, игнорируя конструктивную позицию Бельгии по конфискации российских замороженных активов, заявил экс-советник... РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Евросоюз рискует нанести себе непоправимый урон, игнорируя конструктивную позицию Бельгии по конфискации российских замороженных активов, заявил экс-советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки в интервью газете Iltalehti.
Отвечая на вопрос о принципиальной позиции бельгийского премьера Барта де Вевера, бывший дипломат подчеркнул, что игнорирование его позиции может нанести непоправимый урон ЕС
.
"Это (Решение. — Прим. Ред.) оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем", — пояснил он.
По словам Линнайнмаки, идея о игнорировании мнения Бельгии
является крайне рискованным шагом, который может иметь серьезные последствия для Европы
.
"Такой момент, конечно же, возможен, но это, безусловно, не второй или третий вариант, к которому следует прибегать", — подчеркнул экс-дипломат.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7
заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
. Москва
приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель
, обещавший помогать Киеву
настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия
добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина
вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России
уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
В ноябре президент России Владимир Путин
заявил, что конфискация российских активов была бы воровством чужой собственности, все об этом говорят.