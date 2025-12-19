"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Евросоюз рискует нанести себе непоправимый урон, игнорируя конструктивную позицию Бельгии по конфискации российских замороженных активов, заявил экс-советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки в интервью газете Iltalehti.

Отвечая на вопрос о принципиальной позиции бельгийского премьера Барта де Вевера, бывший дипломат подчеркнул, что игнорирование его позиции может нанести непоправимый урон ЕС

"Это (Решение. — Прим. Ред.) оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем", — пояснил он.

По словам Линнайнмаки, идея о игнорировании мнения Бельгии является крайне рискованным шагом, который может иметь серьезные последствия для Европы

"Такой момент, конечно же, возможен, но это, безусловно, не второй или третий вариант, к которому следует прибегать", — подчеркнул экс-дипломат.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

При этом Брюссель , обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.