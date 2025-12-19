WSJ: решение ЕС о кредите Киеву обойдется в миллиарды долларов

"Отказ от использования российских активов... обойдётся значительно дороже, потенциально в миллиарды долларов дополнительных расходов для налогоплательщиков из-за процентных платежей", - говорится в сообщении.

Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.