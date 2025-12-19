Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита Евросоюза, на котором не было принято решение о конфискации российских государственных активов.