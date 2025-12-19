https://ria.ru/20251219/evrosojuz-2063117946.html
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии
Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил... РИА Новости, 19.12.2025
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии
Де Вевер: никто в ЕС не хочет, чтобы активы были разморожены и возвращены России