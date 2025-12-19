Рейтинг@Mail.ru
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/evrosojuz-2063117946.html
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии - РИА Новости, 19.12.2025
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии
Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T09:44:00+03:00
2025-12-19T09:44:00+03:00
в мире
россия
бельгия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063105694.html
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Санкции в отношении России
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии

Де Вевер: никто в ЕС не хочет, чтобы активы были разморожены и возвращены России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита Евросоюза, на котором не было принято решение о конфискации российских государственных активов.
"Иммобилизованные активы будут оставаться иммобилизованными и, в конечном счете, будут использованы для возмещения ущерба…. Я думаю, что никто в европейской семье не хочет видеть эти деньги возвращенными Москве", - сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
Вчера, 08:37
 
В миреРоссияБельгияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала