Расплатиться придется всем: Европа сделала смертельно рискованную ставку

Мучительный (поскольку принятые решения пришлось буквально вымучивать в ходе многочасовых споров) саммит ЕС обнажил новое положение дел в союзе. В сравнении с предыдущим этапом заметны позитивные сдвиги. Судя по всему, все больше европейских стран близки к принятию реальности: ставка на экономическое и военно-политическое сокрушение России бита, Украина (а вместе с ней и коллективный Запад) терпит военное поражение, выбранная стратегия обернулась для Европы тяжелыми социально-экономическими потерями и грозит еще худшими последствиями.

Именно благодаря этому можно было наблюдать еще совсем недавно немыслимую картину. Список стран-фрондеров, открыто выступивших против грабежа российских активов, заметно расширился — до семи. Бельгия, ключевая фигура в данном вопросе, так и не прогнулась под давление, посулы и гарантии "ястребов", в результате чего вопрос конфискации был в очередной раз подвешен. Три восточноевропейские страны (Венгрия, Словакия, Чехия) добились права вообще не участвовать финансово в принятом плане поддержки Киева в виде "репарационного кредита" на 90 миллиардов на два года. По итогам мероприятия Макрон заявил, что рано или поздно придет время возобновить диалог с Россией. А на фоне саммита, несмотря на недовольство Брюсселя, Норвегия договорилась с Москвой о возобновлении действия соглашения о рыболовстве.

Все это действительно позитивно — вот только с высокой вероятностью бессмысленно.

Власть в Европейском союзе принадлежит коалиции русофобов-милитаристов, выбравших курс на войну с Россией. Первую скрипку в ней играют брюссельская бюрократия и власти Германии, их активнейшим образом поддерживает больше не входящая в ЕС Великобритания. Этот альянс обладает очень серьезными рычагами давления на всех членов сообщества.

Поддержание дисциплины в стройных европейских рядах настолько жесткое, что только совсем уж из ряда вон выходящие обстоятельства способны вызвать там бунт на корабле. Похоже, в данном случае таковым обстоятельством стало не столько продавливаемое воровство российских денег, сколько в целом осознание властями соответствующих стран, что Брюссель с Берлином и Лондоном толкают Европу в буквальном смысле к катастрофе — как социально-экономической, так и военно-политической (вплоть до ядерной).

Тем не менее даже такие перспективы не стали причиной для полномасштабного противостояния самоубийственной политики. Максимум речь идет о точечном саботаже самых критичных решений. Отдельные европейские страны (пусть даже их число несколько увеличилось) в надежде выбраться из самостоятельно вырытой ямы применяют тактику, в отношении которой можно использовать популярную формулировку — "умиротворение агрессора", где этим самым агрессором выступает руководство ЕС. Их совместными усилиями удалось торпедировать наиболее опасное развитие событий (конфискация активов), но зато в качестве "компенсации" почти все согласились взвалить на свои — и так трещащие по швам — национальные бюджеты серьезную финансовую нагрузку по поддержке Киева в течение двух лет.

В этом смысле очень показательно поведение бельгийского премьера: де Вевер костьми лег против воровства российских денег, зато активно поддержал выделение кредита и перед прессой просто соловьем разлился в антироссийско-прокиевской риторике. Было очевидно его желание сгладить нанесенную европейским "ястребам" обиду за порушенные планы. Схожим образом ведут себя и другие "фрондеры".

Мотивы сторон вполне прозрачны. Брюссель, Берлин и их группа поддержки рассчитывают, что благодаря выделяемой помощи Киев продержится еще несколько лет — до того момента, когда Европа накачает военные мускулы, чем она в данный момент активно занимается, и будет готова сама вступить в войну против России. Их же оппоненты уповают на то, что украинский конфликт закончится раньше, чем дойдет до реализации данных планов: вдруг Трамп продавит-таки заключение мирного соглашения, или фронт ВСУ рухнет, или в Киеве произойдет переворот с обрушением Украины в хаос гражданской войны, или случится еще что-то сногсшибательное. В общем, они живут надеждой на развитие событий, которое само по себе разрушит намерения милитаристской верхушки ЕС.