Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в штаб-квартире ЕС появились партизаны - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/evropa-2063088286.html
СМИ: в штаб-квартире ЕС появились партизаны
СМИ: в штаб-квартире ЕС появились партизаны - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: в штаб-квартире ЕС появились партизаны
Некоторые страны ЕС начали партизанскую кампанию против Брюсселя, пытаясь добиться консенсуса по вопросу использования замороженных российских активов, пишет... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T04:19:00+03:00
2025-12-19T04:19:00+03:00
в мире
брюссель
бельгия
украина
антониу кошта
владимир путин
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_228:577:2844:2048_1920x0_80_0_0_0ae9894111bb30b064c7dd35808ecaa1.jpg
https://ria.ru/20251219/finlyanlyandiya-2063086804.html
https://ria.ru/20251219/merts-2063075648.html
https://ria.ru/20251219/grushko-2063076728.html
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062893665.html
брюссель
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_570:513:2617:2048_1920x0_80_0_0_b8df97fbb2d3f706700814e07dabfefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, бельгия, украина, антониу кошта, владимир путин, евросоюз, евросовет, euroclear
В мире, Брюссель, Бельгия, Украина, Антониу Кошта, Владимир Путин, Евросоюз, Евросовет, Euroclear
СМИ: в штаб-квартире ЕС появились партизаны

Politico: часть стран ЕС начала борьбу с Брюсселем из-за спора об активах России

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Некоторые страны ЕС начали партизанскую кампанию против Брюсселя, пытаясь добиться консенсуса по вопросу использования замороженных российских активов, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"По словам дипломатов, <…> Бельгия, Италия и другие страны, выразившие обеспокоенность по поводу кредита, начали партизанскую кампанию, пытаясь добиться консенсуса в пользу выпуска ЕС совместного долгового обязательства для финансирования Украины", — говорится в материале.
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Глубокие раны": в Финляндии сделали резкое заявление про активы России
03:38
Как утверждает дипломатический источник, европейские чиновники разработали план противодействия несогласным партизанам, включая использование "особой" тактики главы Евросовета Антониу Кошты.
"Кошта — мастер тактики изматывания. Вы будете сидеть на совещаниях до поздней ночи, а он скажет: "Давайте позавтракаем", давая понять, что конца этому не видно, пока не будет достигнуто соглашение. А когда люди бегают с листами бумаги, трудно сказать "нет“ чему-либо", — пояснил источник.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России
00:50
Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи в верхах глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лидеры ЕС пытаются продавить решение по активам России, заявили в МИД
01:03
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что конфискация российских активов была бы воровством чужой собственности, все об этом говорят.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Канцлер Австрии призвал принимать решения по активам на основе права
дополняется ...
 
В миреБрюссельБельгияУкраинаАнтониу КоштаВладимир ПутинЕвросоюзЕвросоветEuroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала