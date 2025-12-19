https://ria.ru/20251219/evropa-2063088286.html
СМИ: в штаб-квартире ЕС появились партизаны
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Некоторые страны ЕС начали партизанскую кампанию против Брюсселя, пытаясь добиться консенсуса по вопросу использования замороженных российских активов, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"По словам дипломатов, <…> Бельгия
, Италия
и другие страны, выразившие обеспокоенность по поводу кредита, начали партизанскую кампанию, пытаясь добиться консенсуса в пользу выпуска ЕС
совместного долгового обязательства для финансирования Украины", — говорится в материале.
Как утверждает дипломатический источник, европейские чиновники разработали план противодействия несогласным партизанам, включая использование "особой" тактики главы Евросовета Антониу Кошты
.
"Кошта — мастер тактики изматывания. Вы будете сидеть на совещаниях до поздней ночи, а он скажет: "Давайте позавтракаем", давая понять, что конца этому не видно, пока не будет достигнуто соглашение. А когда люди бегают с листами бумаги, трудно сказать "нет“ чему-либо", — пояснил источник.
Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе
из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины
в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи в верхах глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева
.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7
заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
. Москва
приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия
добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России
уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
В ноябре президент России Владимир Путин
заявил, что конфискация российских активов была бы воровством чужой собственности, все об этом говорят.