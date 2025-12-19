Евраев рассказал о кадровой программе для бойцов СВО "Герои Ярославии"

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Все участники кадровой программы для бойцов СВО "Герои Ярославии" проходят стажировки на ведущих предприятиях, в органах власти и подведомственных учреждениях, а один из выпускников уже назначен начальником отдела в Центре развития ЖКХ, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин в ходе подведения итогов года заявил, что в зоне СВО российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения и по всем направлениям противник отходит. Верим в победу и ждем возвращения бойцов домой живыми и здоровыми", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области

Губернатор подчеркнул, что важная задача – создать бойцам условия для самореализации дома, в условиях мирной жизни. По словам Евраева, президент отметил особое значение региональных аналогов программы "Время героев".

"В нашем регионе работает программа "Герои Ярославии". На конкурс поступило более 300 заявок. Среди финалистов – кавалеры ордена Мужества, бойцы, награжденные медалями Жукова, Суворова, "За заслуги перед Отечеством". Участники завершили два очных модуля, проходят стажировки на предприятиях и в органах власти, работают над проектами для реализации на территории области", - сообщил глава региона.

У каждого стажера есть наставник, рассказал Евраев , среди которых – руководители, эксперты, профессионалы-практики. Он отметил, что уже состоялось и первое назначение участника региональной программы: Антон Новосельцев, который полтора года выполнял задачи в зоне специальной военной операции, будет работать начальником отдела в Центре развития ЖКХ.

По словам губернатора, участники СВО также проходят профобучение в рамках нацпроекта "Кадры". Всего доступно около 300 программ. С 1 сентября в регионе впервые началась подготовка водителей на автомобили с ручным управлением. В партнерстве со "Школой 21" " Сбера " созданы специальные курсы по цифровой грамотности и ИТ-компетенциям.