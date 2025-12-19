Евраев назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики региона.

"Владимир Владимирович Путин в ходе прямого эфира по итогам года заявил о том, что правительство и государство должно продолжить подготовку и внедрение системы мер поддержки семей с детьми. В нашей Ярославской области мы уделяем этому направлению особое внимание", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.

По его словам, в регионе предусмотрены единовременные выплаты при рождении одновременно двух и более детей, при рождении третьего или последующего ребенка. По 100 тысяч рублей единовременно выплачиваются беременным студенткам-очницам. В регионе организовано 24 пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных.

В Ярославской области компенсируют 50% стоимости обучения в вузах за одного ребенка из многодетных семей, рассказал Евраев. Предусмотрена единовременная выплата на школьную и спортивную форму, и теперь она будет предоставляться без учета дохода. Также без оценки критерия нуждаемости семьи, воспитывающие восемь и более детей, могут улучшить жилищные условия. Эта мера действует в регионе с 2022 года. Губернатор отметил, что в Ярославской области учреждена медаль "За верность родительскому долгу".

Кроме того, с 2026 года утверждены новые меры демографической поддержки, отметил губернатор. Введена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка: первого – если матери до 25 лет, второго – до 27 лет, третьего – до 29 лет. Также с 2026 года молодым семьям до 35 лет при рождении третьего ребенка будет выплачиваться единовременно 300 тысяч рублей. Соответствующее изменение в закон о временных мерах поддержки семей с детьми губернатор подписал буквально накануне итогов года с Владимиром Путиным.