Рейтинг@Mail.ru
Евраев назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики Ярославской области - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:07 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/evraev-2063380488.html
Евраев назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики Ярославской области
Евраев назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики Ярославской области - РИА Новости, 19.12.2025
Евраев назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики региона. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:07:00+03:00
2025-12-19T18:07:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
https://ria.ru/20251029/evraev-2051661079.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область
Евраев назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики Ярославской области

Ярославский губернатор назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики региона

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал многодетные семьи приоритетом соцполитики региона.
"Владимир Владимирович Путин в ходе прямого эфира по итогам года заявил о том, что правительство и государство должно продолжить подготовку и внедрение системы мер поддержки семей с детьми. В нашей Ярославской области мы уделяем этому направлению особое внимание", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
По его словам, в регионе предусмотрены единовременные выплаты при рождении одновременно двух и более детей, при рождении третьего или последующего ребенка. По 100 тысяч рублей единовременно выплачиваются беременным студенткам-очницам. В регионе организовано 24 пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных.
В Ярославской области компенсируют 50% стоимости обучения в вузах за одного ребенка из многодетных семей, рассказал Евраев. Предусмотрена единовременная выплата на школьную и спортивную форму, и теперь она будет предоставляться без учета дохода. Также без оценки критерия нуждаемости семьи, воспитывающие восемь и более детей, могут улучшить жилищные условия. Эта мера действует в регионе с 2022 года. Губернатор отметил, что в Ярославской области учреждена медаль "За верность родительскому долгу".
Кроме того, с 2026 года утверждены новые меры демографической поддержки, отметил губернатор. Введена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка: первого – если матери до 25 лет, второго – до 27 лет, третьего – до 29 лет. Также с 2026 года молодым семьям до 35 лет при рождении третьего ребенка будет выплачиваться единовременно 300 тысяч рублей. Соответствующее изменение в закон о временных мерах поддержки семей с детьми губернатор подписал буквально накануне итогов года с Владимиром Путиным.
"Многодетные семьи – приоритет в социальной политике нашего региона. Мы продолжим последовательную работу по укреплению института семьи и созданию благоприятных условий для роста рождаемости в регионе", - подчеркнул глава Ярославской области.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Бюджет Ярославской области социально ориентирован, заявил Евраев
29 октября, 22:22
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала