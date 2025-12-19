Рейтинг@Mail.ru
Москва и Таллин рассматривают инцидент с заходом российских пограничников - РИА Новости, 19.12.2025
18:27 19.12.2025
Москва и Таллин рассматривают инцидент с заходом российских пограничников
Москва и Таллин рассматривают инцидент с заходом российских пограничников
в мире
эстония
москва
россия
эстония
москва
россия
в мире, эстония, москва, россия
В мире, Эстония, Москва, Россия
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация с якобы заходом российских пограничников в Эстонию рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран, сообщило посольство РФ в Таллине РИА Новости.
Накануне эстонские СМИ сообщили, что трое российских пограничников якобы незаконно пересекли временную контрольную линию между Эстонией и РФ на реке Нарва. Временный поверенный в делах России в этой связи был в четверг вызван в МИД Эстонии.
"Да, временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в МИД Эстонии. Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран", - сообщили РИА Новости в посольстве.
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Таможня предупредила о росте желающих пересечь границу с Эстонией
