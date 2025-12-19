https://ria.ru/20251219/estoniya-2063396750.html
Москва и Таллин рассматривают инцидент с заходом российских пограничников
Москва и Таллин рассматривают инцидент с заходом российских пограничников - РИА Новости, 19.12.2025
Москва и Таллин рассматривают инцидент с заходом российских пограничников
Ситуация с якобы заходом российских пограничников в Эстонию рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран, сообщило посольство РФ в Таллине... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:27:00+03:00
2025-12-19T18:27:00+03:00
2025-12-19T18:27:00+03:00
в мире
эстония
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156066/23/1560662317_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2bdf52bec85a1e7e0e50c69b901d90a9.jpg
https://ria.ru/20251218/rossija-2062956066.html
эстония
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156066/23/1560662317_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2a939fee82acacd2c33510eab0e0535d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, москва, россия
В мире, Эстония, Москва, Россия
Москва и Таллин рассматривают инцидент с заходом российских пограничников
РИА Новости: представители РФ и Эстонии обсуждают заход российских пограничников