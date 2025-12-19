Москва и Таллин рассматривают инцидент с заходом российских пограничников

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ситуация с якобы заходом российских пограничников в Эстонию рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран, сообщило посольство РФ в Таллине РИА Новости.

"Да, временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в МИД Эстонии. Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран", - сообщили РИА Новости в посольстве.