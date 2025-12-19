Враждебный курс ЕС тормозит черноморское сотрудничество, считают в МИД

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Враждебная политика Евросоюза является главным препятствием для экономического сотрудничества в Черноморском регионе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в ходе 51-го заседания Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).