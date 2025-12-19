Рейтинг@Mail.ru
Враждебный курс ЕС тормозит черноморское сотрудничество, считают в МИД
23:38 19.12.2025
Враждебный курс ЕС тормозит черноморское сотрудничество, считают в МИД
Враждебный курс ЕС тормозит черноморское сотрудничество, считают в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Враждебный курс ЕС тормозит черноморское сотрудничество, считают в МИД
Враждебная политика Евросоюза является главным препятствием для экономического сотрудничества в Черноморском регионе, заявил заместитель министра иностранных... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
черноморский регион
россия
болгария
александр панкин
евросоюз
черноморский регион
россия
болгария
в мире, черноморский регион, россия, болгария, александр панкин, евросоюз
В мире, Черноморский регион, Россия, Болгария, Александр Панкин, Евросоюз
Враждебный курс ЕС тормозит черноморское сотрудничество, считают в МИД

МИД РФ: враждебный курс ЕС тормозит экономическое сотрудничество в Черном море

Закат на Черном море
Закат на Черном море - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Закат на Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Враждебная политика Евросоюза является главным препятствием для экономического сотрудничества в Черноморском регионе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в ходе 51-го заседания Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).
В пятницу под председательством Болгарии состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел ЧЭС. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.
Путин об атаках на российский танкерный флот - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин прокомментировал атаки на танкеры в Черном море
Вчера, 15:23
"В выступлении замглавы МИД акцентирована отрицательная динамика экономического сотрудничества в Черноморском регионе, главным препятствием для поступательного развития которого остается враждебная политика Евросоюза", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, в ходе заседания была подчеркнута недопустимость террористических атак, совершаемых киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря. Также отмечен потенциал ЧЭС, требующий совместных усилий и укрепления роли региона как центра роста в рамках Большого Евразийского партнерства.
Следующее заседание глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЧЭС намечено на первое полугодие 2026 года под председательством Грузии.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Еврокомиссия пригрозила отменить безвиз с Грузией
Вчера, 19:22
 
В миреЧерноморский регионРоссияБолгарияАлександр ПанкинЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
