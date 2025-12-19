Враждебный курс ЕС тормозит черноморское сотрудничество, считают в МИД

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Враждебная политика Евросоюза является главным препятствием для экономического сотрудничества в Черноморском регионе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в ходе 51-го заседания Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).
В пятницу под председательством Болгарии состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел ЧЭС. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.
"В выступлении замглавы МИД акцентирована отрицательная динамика экономического сотрудничества в Черноморском регионе, главным препятствием для поступательного развития которого остается враждебная политика Евросоюза", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, в ходе заседания была подчеркнута недопустимость террористических атак, совершаемых киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря. Также отмечен потенциал ЧЭС, требующий совместных усилий и укрепления роли региона как центра роста в рамках Большого Евразийского партнерства.
Следующее заседание глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЧЭС намечено на первое полугодие 2026 года под председательством Грузии.