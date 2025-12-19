В Европарламенте заявили, что Макрон подталкивает Францию к банкротству

ПАРИЖ, 19 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подталкивает Францию к банкротству, обещая дополнительное финансирование Киеву, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Поэтому выделение 90 миллиардов евро Киеву для Франции означает дополнительные 16 миллиардов евро. Они не будут выплачены сразу, поэтому это дополнительные миллиарды долга от Макрона, которые лягут на плечи будущих поколений… Так что это означает, что мы движемся прямо к неизбежному банкротству", - сказал политик.
"Он знает, что через полтора года его тут больше не будет. Вся эта ситуация сюрреалистична: наши управленцы оставляют колоссальный долг будущим поколениям, он пиарится сегодня, разрушая будущее государства завтра", - заключил политик.
В ночь на пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита.