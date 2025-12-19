Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте заявили, что Макрон подталкивает Францию к банкротству
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 19.12.2025
В Европарламенте заявили, что Макрон подталкивает Францию к банкротству
В Европарламенте заявили, что Макрон подталкивает Францию к банкротству
Президент Франции Эммануэль Макрон подталкивает Францию к банкротству, обещая дополнительное финансирование Киеву, заявил РИА Новости депутат Европарламента от... РИА Новости, 19.12.2025
В Европарламенте заявили, что Макрон подталкивает Францию к банкротству

Евродепутат Мариани: Макрон подталкивает Францию к банкротству

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подталкивает Францию к банкротству, обещая дополнительное финансирование Киеву, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Политик напомнил, что внешний долг Франции возрос до 3,4 триллиона евро (4 триллиона долларов), и лишь за два президентских срока Макрона с 2017 года он увеличился на 1,2 триллиона евро. При этом, по его словам, Евросоюз на 22% финансируется Германией и на 18% Францией.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Венгрии считают, что ЕС скоро вернется к обсуждению активов России
Вчера, 23:01
"Поэтому выделение 90 миллиардов евро Киеву для Франции означает дополнительные 16 миллиардов евро. Они не будут выплачены сразу, поэтому это дополнительные миллиарды долга от Макрона, которые лягут на плечи будущих поколений… Так что это означает, что мы движемся прямо к неизбежному банкротству", - сказал политик.
По мнению Мариани, Макрон использует риторику наращивания помощи Украине, зная, что его президентский срок, истекающий весной 2027 года, подходит к концу.
"Он знает, что через полтора года его тут больше не будет. Вся эта ситуация сюрреалистична: наши управленцы оставляют колоссальный долг будущим поколениям, он пиарится сегодня, разрушая будущее государства завтра", - заключил политик.
Мариани также отметил, что "наиболее провоенные страны" в ЕС, такие как страны Балтии, призывают давать больше денег Украине, но при этом "не платят в ЕС практически ничего".
В ночь на пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Решение ЕС о дальнейшем кредитовании Киева затягивает конфликт, заявил МИД
Вчера, 17:32
 
