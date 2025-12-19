Рейтинг@Mail.ru
Орбан сравнил лидеров ЕС с Третьим рейхом - РИА Новости, 19.12.2025
19:28 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/es-2063414719.html
Орбан сравнил лидеров ЕС с Третьим рейхом
Орбан сравнил лидеров ЕС с Третьим рейхом - РИА Новости, 19.12.2025
Орбан сравнил лидеров ЕС с Третьим рейхом
Решение лидеров Евросоюза взять кредит в пользу Украины и рассчитывать выплатить его за счет репараций России роднит нынешний ЕС с Третьих рейхом, тогда... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:28:00+03:00
2025-12-19T19:28:00+03:00
россия
в мире
украина
германия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия, в мире, украина, германия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Украина, Германия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Орбан сравнил лидеров ЕС с Третьим рейхом

Орбан: решение лидеров ЕС взять кредит в пользу Киева роднит их с Третьим рейхом

© Фото : @PM_ViktorOrban/XВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : @PM_ViktorOrban/X
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Решение лидеров Евросоюза взять кредит в пользу Украины и рассчитывать выплатить его за счет репараций России роднит нынешний ЕС с Третьих рейхом, тогда Германия тоже планировала выплачивать кредиты за счет СССР, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Эти люди, которые сейчас решили взять военный кредит, настроили Евросоюз на путь победы над Россией. Это уже не политический вопрос, не геополитический, это вопрос денег... То, что произошло вчера, - это крайне серьезно. Когда немцы начали Вторую мировую войну, они говорили то же самое, что я слышал вчера. Мы победим, и мы покроем расходы на войну не за счет репараций, а за счет трофейной добычи", - сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал сайт венгерского правительства.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
Вчера, 14:02
По его словам, нацистская Германия тоже финансировала войну за счет кредитов и рассчитывала погашать их "за счет активов и прибыли, полученных при победе", и Европа сейчас находится "на этом же пути".
"Я хотел бы напомнить всем, что в Первой мировой войне, когда был убит наследник престола, общее европейское настроение среди граждан, сидящих на террасах кафе и попивающих кофе, было таким: наши лидеры не настолько глупы, чтобы втянуть Европу в войну. Но они были, они втянули ее! Дело в том, что постепенное втягивание в войну - это знакомая европейская история", - отметил венгерский премьер.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Сборище полудурков". Журналист рассказал о конфузе ЕС из-за России
Вчера, 17:04
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
Вчера, 08:37
 
РоссияВ миреУкраинаГерманияВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
