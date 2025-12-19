Орбан сравнил лидеров ЕС с Третьим рейхом

БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Решение лидеров Евросоюза взять кредит в пользу Украины и рассчитывать выплатить его за счет репараций России роднит нынешний ЕС с Третьих рейхом, тогда Германия тоже планировала выплачивать кредиты за счет СССР, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Эти люди, которые сейчас решили взять военный кредит, настроили Евросоюз на путь победы над Россией . Это уже не политический вопрос, не геополитический, это вопрос денег... То, что произошло вчера, - это крайне серьезно. Когда немцы начали Вторую мировую войну, они говорили то же самое, что я слышал вчера. Мы победим, и мы покроем расходы на войну не за счет репараций, а за счет трофейной добычи", - сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал сайт венгерского правительства.

По его словам, нацистская Германия тоже финансировала войну за счет кредитов и рассчитывала погашать их "за счет активов и прибыли, полученных при победе", и Европа сейчас находится "на этом же пути".

"Я хотел бы напомнить всем, что в Первой мировой войне, когда был убит наследник престола, общее европейское настроение среди граждан, сидящих на террасах кафе и попивающих кофе, было таким: наши лидеры не настолько глупы, чтобы втянуть Европу в войну. Но они были, они втянули ее! Дело в том, что постепенное втягивание в войну - это знакомая европейская история", - отметил венгерский премьер.

Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.

Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.