Евробюрократы залезают в карманы своих граждан, заявил МИД России
Евробюрократы залезают в карманы своих граждан, заявил МИД России
Решением о выдаче нового кредита Киеву евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным гражданам, которые и будут нести бремя амбиций своих... РИА Новости, 19.12.2025
Евробюрократы залезают в карманы своих граждан, заявил МИД России
