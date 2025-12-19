Рейтинг@Mail.ru
Евробюрократы залезают в карманы своих граждан, заявил МИД России - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 19.12.2025 (обновлено: 17:43 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/es-2063368309.html
Евробюрократы залезают в карманы своих граждан, заявил МИД России
Евробюрократы залезают в карманы своих граждан, заявил МИД России - РИА Новости, 19.12.2025
Евробюрократы залезают в карманы своих граждан, заявил МИД России
Решением о выдаче нового кредита Киеву евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным гражданам, которые и будут нести бремя амбиций своих... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:35:00+03:00
2025-12-19T17:43:00+03:00
россия
в мире
киев
мария захарова
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20251219/evropa-2063368981.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, киев, мария захарова, евросоюз, евросовет
Россия, В мире, Киев, Мария Захарова, Евросоюз, Евросовет
Евробюрократы залезают в карманы своих граждан, заявил МИД России

МИД России: евробюрократы залезают в карманы своих граждан

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решением о выдаче нового кредита Киеву евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным гражданам, которые и будут нести бремя амбиций своих лидеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В отсутствие единства в отношении фактической конфискации российских суверенных активов Евросовет принял решение о выделении Киеву нового кредита, обеспеченного средствами из бюджета ЕС. То есть евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным налогоплательщикам, которым придется по-прежнему нести на себе бремя политических амбиций руководства евроинститутов и отдельных стран-членов ЕС", - сказано в ее комментарии на сайте МИД РФ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Расплатиться придется всем: Европа сделала смертельно рискованную ставку
Вчера, 17:36
 
РоссияВ миреКиевМария ЗахароваЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала