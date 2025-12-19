Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии спас страну от банкротства, заявил Орбан
17:33 19.12.2025 (обновлено: 18:12 19.12.2025)
Премьер Бельгии спас страну от банкротства, заявил Орбан
в мире, бельгия, россия, брюссель, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Премьер Бельгии спас страну от банкротства, заявил Орбан

Орбан: премьер Бельгии де Вевер спас страну от банкротства

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе
БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер спас свою страну от банкротства, отказавшись конфисковать российские активы, несмотря на давление со стороны Германии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии
Вчера, 09:44
"Вчера была предотвращена непосредственная угроза войны. В этом огромную роль сыграл премьер-министр Бельгии, который сделал это не из геополитических соображений, а просто рассчитал свои действия. Россия выиграет это в суде, и у них есть более чем серьезные шансы на это. В этот момент кто-то должен был за это отвечать, и это были бы бельгийская компания и бельгийское правительство", - сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал сайт венгерского правительства.
Венгерский премьер подчеркнул, что "вчера на кону стояло финансовое банкротство Бельгии, и её премьер-министр спас Бельгию от этого, хотя давление, особенно со стороны немцев, было чрезвычайно сильным".
По его словам, если бы российские замороженные активы были конфискованы, Венгрия бы на следующий день начала бы заседание правительство с обсуждением, куда перенести свои активы из места, "где их забирают".
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
Барт де Вевер на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Politico назвало победителей и проигравших саммита ЕС по активам России
Вчера, 16:50
 
