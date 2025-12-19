Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили, что знают, что не получает обратно кредит Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
17:07 19.12.2025
В ЕС заявили, что знают, что не получает обратно кредит Киеву
В ЕС заявили, что знают, что не получает обратно кредит Киеву
в мире
украина
киев
брюссель
тьерри мариани
евросоюз
европарламент
санкции в отношении россии
в мире, украина, киев, брюссель, тьерри мариани, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Тьерри Мариани, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Евросоюз знает, что не получит обратно обещанные Киеву 90 миллиардов евро кредита, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
"В этот раз мы видели, что не было принято безумного решения использовать российские активы. Это также безумно, как и займ в 90 миллиардов евро для Украины - одалживать эти деньги тому, кому никто не хочет давать в долг. Мы прекрасно знаем, что он не будет выплачен обратно", - сказал он.
По его словам, бремя выплаты этого займа ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.
"Мы одалживаем деньги Украине, зная, что у нас нет никаких шансов получить компенсацию. У нас больше шансов, что нам вернет долги Мали или Буркина-Фасо, чем Украина. Так что в итоге - это европейцы, кто должен будет выплатить эти деньги", - добавил евродепутат.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Фицо объяснил, почему не поддержал итоги саммита ЕС по Украине
Вчера, 13:41
 
