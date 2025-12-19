Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал об обсуждаемых в ЕС гарантиях безопасности Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 19.12.2025 (обновлено: 16:18 19.12.2025)
Лавров рассказал об обсуждаемых в ЕС гарантиях безопасности Киеву
Лавров рассказал об обсуждаемых в ЕС гарантиях безопасности Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров рассказал об обсуждаемых в ЕС гарантиях безопасности Киеву
Москва обеспокоена обсуждаемыми в Евросоюзе "гарантиями безопасности Киеву", важны коллективные гарантии на принципах, утвержденных ОБСЕ, заявил министр... РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
киев
сергей лавров
обсе
москва
россия
киев
Лавров рассказал об обсуждаемых в ЕС гарантиях безопасности Киеву

Лавров: Россия обеспокоена обсуждаемыми в ЕС гарантиями безопасности Киеву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Москва обеспокоена обсуждаемыми в Евросоюзе "гарантиями безопасности Киеву", важны коллективные гарантии на принципах, утвержденных ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Европейские лидеры уже много заявлений сделали, рекламируя достижения, как они их характеризуют, по итогам этих консультаций. И, конечно, у нас не могут возникать вопросы, потому что вот, например, одной из центральных тем называют гарантии безопасности Киеву. Мы, напомню, выступаем за коллективные гарантии безопасности, которые основывались бы на принципах, утвержденных неоднократно на высшем уровне в рамках ОБСЕ", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты по итогам переговоров.
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине
11 декабря, 11:20
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
