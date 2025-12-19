Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 19.12.2025 (обновлено: 15:59 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/es-2063310936.html
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона
Президент РФ Владимир Путин готов поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном при понимании того, что это должны быть контакты с соблюдением норм... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:40:00+03:00
2025-12-19T15:59:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
каир (город)
владимир путин
эммануэль макрон
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20251219/es-2063314663.html
россия
каир (город)
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, каир (город), владимир путин, эммануэль макрон, франция
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Каир (город), Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона

Лавров: если Макрон хочет поговорить, Путин готов к общению

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном при понимании того, что это должны быть контакты с соблюдением норм приличия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Заявления Макрона о том, что необходимо все-таки разговаривать с Россией. Вы знаете, я даже комментировать это не собираюсь. Почитайте. что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории - это Россия и лично президент Путин. Ну если он готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия", - сказал министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире.
Лавров прибыл в Каир для участия во Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лавров рассказал об обсуждаемых в ЕС гарантиях безопасности Киеву
Вчера, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ЛавровКаир (город)Владимир ПутинЭммануэль МакронФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала