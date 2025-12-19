https://ria.ru/20251219/es-2063310936.html
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона
Президент РФ Владимир Путин готов поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном при понимании того, что это должны быть контакты с соблюдением норм... РИА Новости, 19.12.2025
Лавров: если Макрон хочет поговорить, Путин готов к общению