Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном при понимании того, что это должны быть контакты с соблюдением норм приличия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.