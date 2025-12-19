Рейтинг@Mail.ru
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
14:02 19.12.2025 (обновлено: 03:12 20.12.2025)
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли важную роль в срыве плана использования замороженных российских активов под кредит Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Макрон и Мелони выразили обеспокоенность в связи с перспективой того, что их национальные парламенты согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск потенциального погашения кредита. Как отмечается, то, что они выступили против, "изменило настроение" на переговорах.
"Мелони была убийцей", - приводит издание слова дипломата ЕС, добавив, что Макрон по большей части молчал.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Глава ЕК рассказала, в каком случае российские активы разморозят
Вчера, 13:25
 
