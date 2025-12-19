Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли важную роль в срыве плана использования замороженных российских активов под кредит Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Макрон и Мелони выразили обеспокоенность в связи с перспективой того, что их национальные парламенты согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск потенциального погашения кредита. Как отмечается, то, что они выступили против, "изменило настроение" на переговорах.
"Мелони была убийцей", - приводит издание слова дипломата ЕС, добавив, что Макрон по большей части молчал.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.