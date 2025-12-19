Премьер Швеции рассказал об ожиданиях по решению ЕС о российских активах

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что у него не было высоких ожиданий относительно того, что страны ЕС согласуют использование замороженных российских активов для финансирования Украины.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
"Как вы знаете, для этого требовалось квалифицированное большинство, включая, конечно, Бельгию, которая владеет 90% этих активов. Этого даже близко не было. Я сожалею об этом. Я предчувствовал это и говорил об этом несколько раз. Я ни в коем случае не закладывал успех в это, а всегда подозревал, что есть еще несколько стран, которые в основном имеют те же или похожие возражения, что и Бельгия, которая очень четко высказывается по этому поводу в течение нескольких месяцев, - сказал Кристерссон журналистам.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.