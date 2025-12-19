Рейтинг@Mail.ru
Премьер Швеции рассказал об ожиданиях по решению ЕС о российских активах - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 19.12.2025 (обновлено: 12:16 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/es-2063138101.html
Премьер Швеции рассказал об ожиданиях по решению ЕС о российских активах
Премьер Швеции рассказал об ожиданиях по решению ЕС о российских активах - РИА Новости, 19.12.2025
Премьер Швеции рассказал об ожиданиях по решению ЕС о российских активах
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что у него не было высоких ожиданий относительно того, что страны ЕС согласуют использование замороженных... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:53:00+03:00
2025-12-19T12:16:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
ульф кристерссон
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063171043_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_4b5de1f2bcce27dfceb4becd1d6663c3.jpg
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063105694.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063171043_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_21c4c6043b8f4d56aec0e278e86a5bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, ульф кристерссон, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Ульф Кристерссон, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Премьер Швеции рассказал об ожиданиях по решению ЕС о российских активах

Премьер Швеции рассказал о невысоких ожиданиях по решению ЕС об активах РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на саммите ЕС в Брюссель
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на саммите ЕС в Брюссель - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на саммите ЕС в Брюссель
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что у него не было высоких ожиданий относительно того, что страны ЕС согласуют использование замороженных российских активов для финансирования Украины.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
"Как вы знаете, для этого требовалось квалифицированное большинство, включая, конечно, Бельгию, которая владеет 90% этих активов. Этого даже близко не было. Я сожалею об этом. Я предчувствовал это и говорил об этом несколько раз. Я ни в коем случае не закладывал успех в это, а всегда подозревал, что есть еще несколько стран, которые в основном имеют те же или похожие возражения, что и Бельгия, которая очень четко высказывается по этому поводу в течение нескольких месяцев, - сказал Кристерссон журналистам.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
Вчера, 08:37
 
В миреРоссияУкраинаБельгияУльф КристерссонЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала