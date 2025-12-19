Рейтинг@Mail.ru
WSJ рассказала о разногласиях внутри ЕС из-за российских активов
10:03 19.12.2025
WSJ рассказала о разногласиях внутри ЕС из-за российских активов
WSJ рассказала о разногласиях внутри ЕС из-за российских активов
WSJ рассказала о разногласиях внутри ЕС из-за российских активов

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Неспособность ЕС договориться об использовании замороженных российских активов под кредит Украине подчеркивает разногласия внутри союза, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Неспособность ЕС договориться о передаче Киеву десятков миллиардов долларов из российских средств подчеркивает разногласия внутри союза относительно того, насколько далеко его страны готовы зайти в противостоянии с Россией", - говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине
Вчера, 07:37
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Как заявлял де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico
Вчера, 09:09
 
В миреРоссияУкраинаКиевАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
