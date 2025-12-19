Рейтинг@Mail.ru
В итоговом тексте саммита ЕС нет упоминания о российских активах - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 19.12.2025 (обновлено: 10:38 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/es-2063103531.html
В итоговом тексте саммита ЕС нет упоминания о российских активах
В итоговом тексте саммита ЕС нет упоминания о российских активах - РИА Новости, 19.12.2025
В итоговом тексте саммита ЕС нет упоминания о российских активах
Упоминания о российских замороженных активах нет в итоговом тексте саммита ЕС о кредите Украине, следует из опубликованного по итогам встречи документа. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T08:06:00+03:00
2025-12-19T10:38:00+03:00
экономика
украина
венгрия
чехия
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063113513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca83ca0f32ef928e2b7ceb4e3eb77417.jpg
https://ria.ru/20251219/makron-2063101932.html
украина
венгрия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063113513_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c6fb2d82bbaa4a5ee3f9666037a22f5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, венгрия, чехия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Венгрия, Чехия, Евросоюз, Санкции в отношении России
В итоговом тексте саммита ЕС нет упоминания о российских активах

В итоговом тексте саммита ЕС нет упоминания о замороженных активах России

© Getty Images / picture alliance / Michael KappelerВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / picture alliance / Michael Kappeler
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Упоминания о российских замороженных активах нет в итоговом тексте саммита ЕС о кредите Украине, следует из опубликованного по итогам встречи документа.
В выводах, в частности, указывается, что лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансирования в размере 90 миллиардов евро в виде заимствования на финансовых рынках под гарантии бюджета ЕС с исключением из этих обязательств Венгрии, Чехии и Словакии. Также содержится упоминание о том, что тема Украины будет обсуждаться на следующем саммите.
В то же время, упоминание об активах России в главе, касающейся Украины, отсутствует.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине
Вчера, 07:37
 
ЭкономикаУкраинаВенгрияЧехияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала