Рейтинг@Mail.ru
Кошта назвал источник для займа Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/es-2063096118.html
Кошта назвал источник для займа Киеву
Кошта назвал источник для займа Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
Кошта назвал источник для займа Киеву
Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт замороженных активов РФ, РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T06:23:00+03:00
2025-12-19T06:23:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
антониу кошта
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062882151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_208a8e8539c6849751bba4df3d6241af.jpg
https://ria.ru/20251219/es-2063094612.html
https://ria.ru/20251219/makron-2063095986.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062882151_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de8953b759a17c8abd9e5d665f72c07a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Киев, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Кошта назвал источник для займа Киеву

Кошта: Киев получит кредит, основанный на бюджете ЕС

© AP Photo / Omar HavanaАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт замороженных активов РФ, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита Евросовета.
"В октябре мы решили, что ЕС покроет неотложные финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. На прошлой неделе мы решили, что Россия не получит свои активы обратно, пока не прекратит агрессию. Сегодня мы одобрили решение предоставить Украине 90 миллиардов евро на ближайшие два года. В срочном порядке мы предоставим кредит, обеспеченный бюджетом ЕС. Это позволит покрыть неотложные финансовые потребности Украины. А Украина будет возвращать этот кредит только тогда, когда Россия выплатит репарации. ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения этого кредита", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
ЕС может использовать активы России для займа Киеву, заявила фон дер Ляйен
Вчера, 06:04
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным
Вчера, 06:21
 
В миреУкраинаРоссияКиевАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала