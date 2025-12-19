Кошта назвал источник для займа Киеву

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт замороженных активов РФ, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита Евросовета.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.