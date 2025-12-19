Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли обсуждаемый на саммите ЕС новый вариант для займа Киеву
04:43 19.12.2025 (обновлено: 04:52 19.12.2025)
СМИ раскрыли обсуждаемый на саммите ЕС новый вариант для займа Киеву
Вместо идеи использования замороженных российских активов для кредита Украине на саммите в Брюсселе сейчас обсуждают заимствования из бюджета ЕС, передает... РИА Новости, 19.12.2025
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вместо идеи использования замороженных российских активов для кредита Украине на саммите в Брюсселе сейчас обсуждают заимствования из бюджета ЕС, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
«
"Замороженные активы (России) пока не рассматриваются. Сейчас ведутся переговоры о кредите, основанном на резервах в бюджете ЕС", — сказал один из дипломатов.
Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурирует в заявлении, опубликованном после первого дня переговоров.
Euractiv ранее сообщил, что лидерам ЕС в ходе саммита Евросовета предложили компромиссный вариант помощи Киеву, предусматривающий выдачу Украине кредита в размере 90 миллиардов евро из замороженных российских активов. Однако, как отметили источники издания, этот план до такой степени учитывает требования Бельгии, что становится неприемлемым для многих стран, и его могут не принять.
Как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, Евросоюз отказался от идеи найти способ финансирования Украины, который устроил бы все страны-члены, поэтому только в конце первого дня саммита перешел к настоящей дискуссии.
В первый день встречи в верхах глава Евросовета Антониу Кошта предупредил, что европейские лидеры не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева.
Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами.
