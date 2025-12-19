https://ria.ru/20251219/es-2063081650.html
Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины
Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины - РИА Новости, 19.12.2025
Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины
Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:05:00+03:00
2025-12-19T02:05:00+03:00
2025-12-19T02:05:00+03:00
украина
киев
венгрия
в мире
антониу кошта
евросоюз
евросовет
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6978e95be5a9f98d5ea71025bcfe7b4f.jpg
https://ria.ru/20251219/orban-2063079747.html
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063077099.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e978289ca8b37da653d47a8702bbd27d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, венгрия, в мире, антониу кошта, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
Украина, Киев, Венгрия, В мире, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины
Лидеры ЕС будут договариваться о финансировании Украины на второй день саммита