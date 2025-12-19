Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер перед встречей в верхах заявил, что Еврокомиссия так и не смогла представить ему заслуживающее доверие предложение с надежными гарантиями. Он также заявил, что намерен на саммите мобилизовать меньшинство несогласных с этим предложением стран.