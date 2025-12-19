Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины - РИА Новости, 19.12.2025
02:05 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/es-2063081650.html
Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины
Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины - РИА Новости, 19.12.2025
Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины
Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах. РИА Новости, 19.12.2025
Лидеры стран ЕС вынуждены остаться на второй день саммита из-за Украины

Лидеры ЕС будут договариваться о финансировании Украины на второй день саммита

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах.
В первый день встречи в верхах глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан рассказал о попытках ЕС найти способ финансировать Киев
01:39
Обсуждаются два основных варианта снабжения Киева деньгами: общеевропейский заем, договоренность по которому требует единогласия и против которого категорически выступает Венгрия, и так называемый "репарационный кредит" под замороженные российские суверенные активы. Против этого варианта выступают, помимо Бельгии и Венгрии, Словакия, Италия, Мальта, Болгария.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер перед встречей в верхах заявил, что Еврокомиссия так и не смогла представить ему заслуживающее доверие предложение с надежными гарантиями. Он также заявил, что намерен на саммите мобилизовать меньшинство несогласных с этим предложением стран.
По данным СМИ, в предварительном проекте итоговых выводов саммита говорится, что лидеры поручают институтам ЕС выработать механизмы, которые позволят осуществить кредит Украине под российские активы, и что такой кредит, включая оборонные расходы, может быть выдан Киеву во втором квартале 2026 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России
01:09
 
УкраинаКиевВенгрияВ миреАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
