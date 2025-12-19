https://ria.ru/20251219/es-2063076395.html
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД
Наблюдается трансформация Евросоюза в военно-политический альянс, в ущерб экономическому развитию наращивается оборонный потенциал, заявил директор департамента РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:55:00+03:00
2025-12-19T00:55:00+03:00
2025-12-19T00:55:00+03:00
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251219/mid-2063075281.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД
МИД: наблюдается трансформация ЕС в военно-политический альянс