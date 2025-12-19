Рейтинг@Mail.ru
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/es-2063076395.html
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД
Наблюдается трансформация Евросоюза в военно-политический альянс, в ущерб экономическому развитию наращивается оборонный потенциал, заявил директор департамента РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:55:00+03:00
2025-12-19T00:55:00+03:00
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251219/mid-2063075281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз
Россия, Евросоюз
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД

МИД: наблюдается трансформация ЕС в военно-политический альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Наблюдается трансформация Евросоюза в военно-политический альянс, в ущерб экономическому развитию наращивается оборонный потенциал, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.
"Мы являемся свидетелями стремительной трансформации Евросоюза в заточенный на конфронтацию военно-политический альянс. В ущерб стабильному экономическому развитию форсированными темпами наращивается оборонный потенциал. Руководство евроструктур всеми силами стремится перетянуть на себя функции военно-политического планирования, являющиеся исключительной прерогативой стран-членов. Ведется обработка общественного мнения на предмет неизбежности прямого столкновения с Россией в течение ближайших трех-пяти лет", - сказал он в интервью газете "Известия".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО
00:43
 
РоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала