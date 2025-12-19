Герой России Еремин назначен самарским замминистра молодежной политики

Герой России, участник президентской программы "Время героев", ветеран СВО Андрей Ерёмин во время встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым

Герой России, участник президентской программы "Время героев", ветеран СВО Андрей Ерёмин во время встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым

САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании областного правительства назначил Героя России Андрея Еремина на должность заместителя министра молодежной политики региона, сообщили в пресс-службе правительства области.

"В пятницу губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства. На должность заместителя министра молодежной политики Самарской области назначен Андрей Еремин – участник специальной военной операции, Герой Российской Федерации", - говорится в сообщении правительства региона.

Федорищев отметил, что Еремин прошел стажировку в правительстве Самарской области и теперь будет усиливать корпус молодежной политики. Герой РФ приступит к работе в министерстве с понедельника.

До стажировки в правительстве региона Еремин участвовал в программе второго потока федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Еремин с самого начала принимал участие в СВО. Указом президента РФ от 22 ноября 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено звание Героя РФ. Также он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени с мечами, медалью "За Отвагу", медалью Суворова.

Федорищев также сообщил, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства. Вопрос будет рассмотрен 23 декабря на заседании регионального парламента. Шабалатов работает в Самарской области полгода, он курирует сферы городского хозяйства и регионального развития.