17:48 19.12.2025
Герой России Еремин назначен самарским замминистра молодежной политики
Герой России Еремин назначен самарским замминистра молодежной политики
Герой России Еремин назначен самарским замминистра молодежной политики

Герой России Андрей Еремин назначен самарским замминистра молодежной политики

© Фото : Самарская область/TelegramГерой России, участник президентской программы "Время героев", ветеран СВО Андрей Ерёмин во время встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
Герой России, участник президентской программы "Время героев", ветеран СВО Андрей Ерёмин во время встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании областного правительства назначил Героя России Андрея Еремина на должность заместителя министра молодежной политики региона, сообщили в пресс-службе правительства области.
"В пятницу губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства. На должность заместителя министра молодежной политики Самарской области назначен Андрей Еремин – участник специальной военной операции, Герой Российской Федерации", - говорится в сообщении правительства региона.
Федорищев отметил, что Еремин прошел стажировку в правительстве Самарской области и теперь будет усиливать корпус молодежной политики. Герой РФ приступит к работе в министерстве с понедельника.
До стажировки в правительстве региона Еремин участвовал в программе второго потока федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Еремин с самого начала принимал участие в СВО. Указом президента РФ от 22 ноября 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено звание Героя РФ. Также он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени с мечами, медалью "За Отвагу", медалью Суворова.
Федорищев также сообщил, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства. Вопрос будет рассмотрен 23 декабря на заседании регионального парламента. Шабалатов работает в Самарской области полгода, он курирует сферы городского хозяйства и регионального развития.
Также врио зампредседателя правительства - министра финансов Самарской области Ольга Собещанская представила на заседании доклад с предложениями по обеспечению сбалансированности и повышению эффективности расходов областного и местного бюджетов.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Самарская область укрепляет сотрудничество с Республикой Индия
Вячеслав ФедорищевСамарская Губернская ДумаСамарская область
 
 
