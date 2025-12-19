В Одесской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Энергетическая и транспортная инфраструктура повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщили в пятницу в госслужбе по ЧС.

По ее данным, кроме того в регионе повреждена и энергетическая инфраструктура. Там возник пожар, который, как утверждается, уже ликвидирован.