В Одесской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Энергетическая и транспортная инфраструктура повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщили в пятницу в госслужбе по ЧС. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:27:00+03:00
2025-12-19T10:27:00+03:00
2025-12-19T14:07:00+03:00
в мире
одесса
одесская область
украина
страна.ua
дтэк
одесса
одесская область
украина
В Одесской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Энергетическая и транспортная инфраструктура повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщили в пятницу в госслужбе по ЧС.
Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Одессе
"Повреждены объекты транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы.
По ее данным, кроме того в регионе повреждена и энергетическая инфраструктура. Там возник пожар, который, как утверждается, уже ликвидирован.
Украинское издание "Страна.ua
" накануне сообщало, что жители Одессы перекрыли еще одну улицу из-за отключения света в течение недели.
Украинский энергохолдинг ДТЭК
13 декабря сообщил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области
. Глава городской военной администрации Сергей Лысак заявлял, что большая часть Одессы осталась без тепло- и водоснабжения в результате того, что были обесточены объекты энергетики.