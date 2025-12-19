Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
10:27 19.12.2025 (обновлено: 14:07 19.12.2025)
В Одесской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Энергетическая и транспортная инфраструктура повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщили в пятницу в госслужбе по ЧС.
2025
В Одесской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

© AP Photo / Libkos Украинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Энергетическая и транспортная инфраструктура повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщили в пятницу в госслужбе по ЧС.
Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Одессе.
"Повреждены объекты транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы.
По ее данным, кроме того в регионе повреждена и энергетическая инфраструктура. Там возник пожар, который, как утверждается, уже ликвидирован.
Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что жители Одессы перекрыли еще одну улицу из-за отключения света в течение недели.
Украинский энергохолдинг ДТЭК 13 декабря сообщил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области. Глава городской военной администрации Сергей Лысак заявлял, что большая часть Одессы осталась без тепло- и водоснабжения в результате того, что были обесточены объекты энергетики.
9 ноября, 08:00
Военной машине Украины выключили свет
