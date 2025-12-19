МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Государства Евросоюза решили финансировать Киев за счет своих средств, потому что боятся последствий воровства российских активов больше, чем гнева собственных граждан из-за лишних трат на Украину, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Люди в Европе одурманены этой пропагандой, так что не особо протестуют, когда у них фактически отнимают кровно заработанное, чтобы отдать Киеву", - добавил он.