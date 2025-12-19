Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему ЕС решил финансировать Киев за счет своих средств - РИА Новости, 19.12.2025
10:52 19.12.2025
Эксперт объяснил, почему ЕС решил финансировать Киев за счет своих средств
Эксперт объяснил, почему ЕС решил финансировать Киев за счет своих средств
2025-12-19T10:52:00+03:00
2025-12-19T10:52:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дмитрий родионов
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
украина
киев
Эксперт объяснил, почему ЕС решил финансировать Киев за счет своих средств

Родионов: ЕС боится последствий кражи активов РФ больше, чем гнева своих граждан

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Государства Евросоюза решили финансировать Киев за счет своих средств, потому что боятся последствий воровства российских активов больше, чем гнева собственных граждан из-за лишних трат на Украину, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
"Сейчас, говоря, что своих денег (для финансирования Киева - ред.) нет, пытаются давить на жалость. Они есть, и в случае чего всегда можно залезть в карман налогоплательщикам. Конечно, мера непопулярная и болезненная для европейских элит, но им ничего другого не остается, потому что пока взять деньги из своего бюджета для них меньшая угроза, чем взять российские. Такое международное воровство привело бы к последствиям для всей финансовой системы Евросоюза и Британии, очень сильно ударило бы по курсу евро. Они этого опасаются гораздо больше, чем волнений своих граждан", - считает он.
Собеседник агентства указал, что именно для успокоения недовольных налогоплательщиков в Европе нагнетается милитаристская истерия. Европейцам объясняют, что конфликт с Россией неизбежен, и лучше сейчас отдать последнее Украине, чтобы она воевала вместо них, чем самим идти на фронт, описал ситуацию эксперт.
"Люди в Европе одурманены этой пропагандой, так что не особо протестуют, когда у них фактически отнимают кровно заработанное, чтобы отдать Киеву", - добавил он.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
