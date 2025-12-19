https://ria.ru/20251219/ekspert-2063105516.html
Партнерство Африки и России препятствует гегемонии Запада, считает эксперт
Партнерство Африки и России препятствует гегемонии Запада, считает эксперт - РИА Новости, 19.12.2025
Партнерство Африки и России препятствует гегемонии Запада, считает эксперт
Новые партнерства африканских стран с такими игроками, как Россия, Китай, Турция, ОАЭ, и другими новыми партнерами значительно осложнят западным странам... РИА Новости, 19.12.2025
Партнерство Африки и России препятствует гегемонии Запада, считает эксперт
Рева: партнерства стран Африки, в том числе с РФ, осложняют Западу роль гегемона
ПРЕТОРИЯ, 19 дек - РИА Новости. Новые партнерства африканских стран с такими игроками, как Россия, Китай, Турция, ОАЭ, и другими новыми партнерами значительно осложнят западным странам сохранение роли гегемона на континенте, заявил РИА Новости научный сотрудник базирующегося в Претории Института исследования вопросов безопасности Денис Рева.
"Распространение этих новых партнерств означает, что традиционным партнерам будет гораздо сложнее играть в регионе ту же роль гегемона, что и раньше", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нынешнее ускорение партнёрства России
, Турции
, ОАЭ
и ряда других стран с Африкой
происходит на фоне снижения присутствия Евросоюза и Соединенных Штатов на континенте.
"Мы наблюдаем возникновение многополярного международного порядка, в котором отсутствует один реальный гегемон", - отметил эксперт.
Министерская конференция форума партнерства Россия-Африка впервые пройдет на Африканском континенте 19-20 декабря в Каире
. По заявлению МИД Египта
, представители более 50 стран Африки примут в ней участие.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил о новой "эпохе расцвета российско-африканской дружбы". Министр отметил, что основные направления сотрудничества сторон обозначены в плане действий форума партнерства " Россия-Африка" на 2023-2026 годы. Помимо прочего, речь идет о сферах безопасности, энергетики, торговли, образования, науки и культуры.