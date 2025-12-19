Партнерство Африки и России препятствует гегемонии Запада, считает эксперт

ПРЕТОРИЯ, 19 дек - РИА Новости. Новые партнерства африканских стран с такими игроками, как Россия, Китай, Турция, ОАЭ, и другими новыми партнерами значительно осложнят западным странам сохранение роли гегемона на континенте, заявил РИА Новости научный сотрудник базирующегося в Претории Института исследования вопросов безопасности Денис Рева.

"Распространение этих новых партнерств означает, что традиционным партнерам будет гораздо сложнее играть в регионе ту же роль гегемона, что и раньше", - сказал собеседник агентства.