https://ria.ru/20251219/ekonomika-2063417434.html
Глава РСПП рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки
Глава РСПП рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки - РИА Новости, 19.12.2025
Глава РСПП рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в дальнейшем. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:40:00+03:00
2025-12-19T19:40:00+03:00
2025-12-19T19:40:00+03:00
экономика
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/41/1555334131_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_f168dd83686ea77c441c63d1a01097c2.jpg
https://ria.ru/20251219/tsb-2063364131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/41/1555334131_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_abe76d55f5bf400cc2e98e9e2159213a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Глава РСПП рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки
Шохин надеется на более амбициозное снижение ключевой ставки ЦБ в дальнейшем