Набиуллина объяснила, почему ЦБ попросил о закрытом процессе по Euroclear
Набиуллина объяснила, почему ЦБ попросил о закрытом процессе по Euroclear - РИА Новости, 19.12.2025
Набиуллина объяснила, почему ЦБ попросил о закрытом процессе по Euroclear
Банк России ходатайствует о рассмотрении иска против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться... РИА Новости, 19.12.2025
ЦБ хочет рассмотрения иска к Euroclear в закрытом режиме из-за банковской тайны
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России ходатайствует о рассмотрении иска против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Банк России просит в закрытом режиме рассмотреть свой иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда ранее в пятницу.
"Что касается режима рассмотрения наших исков, мы действительно ходатайствовали о закрытом режиме, потому что будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну, - это естественно. Что касается хода рассмотрения иска, мы обычно не комментируем ход рассмотрения наших исков судебных дел", - рассказала она.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода. Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года.
Накануне регулятор заявил, что в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.