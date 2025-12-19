Девочку, предложившую заменить Зарубина на прямой линии, пригласили в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Факультет журналистики Уральского федерального университета приглашает к себе девочку, задавшую вопрос на прямой линии президенту России Владимиру Путину и предложившую себя на место одного из ведущих - журналиста ВГТРК Павла Зарубина, после того как тот уйдет на пенсию, рассказали РИА Новости в пресс-службе УрФУ.

Девочка Виктория сообщила на прямой линии, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиным и что после окончания школы и института она хочет заменить его.

"Паша уйдет на пенсию, и я его заменю, а вы, пожалуйста, никуда не уходите - дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу!" - сказала девочка президенту.

Глава государства ответил, что Павел еще молодой человек и на пенсию ему еще рано. Президент предложил другой вариант - стажировку у Павла.

"Я попрошу Павла, и он не откажет, он возьмет тебя на стажировку. Он еще много может сделать хорошего, он еще молодой человек, повторяю, и когда я уже пойду на покой - а ты будешь проходить у него стажировку сейчас, это поможет тебе поступить на факультет журналистики, - вы потом с Пашей еще погоняете начальство разного рода, в том числе и на федеральном уровне" - сказал президент. Зарубин с предложением согласился.

Сам Павел Зарубин является выпускником факультета журналистики УрФУ и уже несколько лет ведет прямые линии с президентом.

"Девочку ждут на факультете, и рады будут видеть в числе абитуриентов", - рассказали в пресс-службе УрФУ, отметив, что поступит ли она на бюджет - зависит от баллов ЕГЭ.

"Нам показалось правильным пригласить девочку к нам в гости как минимум на экскурсию по факультету, который в 2026 году отметит 90-летний юбилей, а максимум - по университету", - сообщил РИА Новости директор департамента "Факультет журналистики" УрФУ Алексей Фаюстов, также отметив, что факультет ждет девочку для освоения профессии журналиста.