Рейтинг@Mail.ru
Девочку, предложившую заменить Зарубина на прямой линии, пригласили в УрФУ - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 19.12.2025 (обновлено: 20:04 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/ekaterinburg-2063408081.html
Девочку, предложившую заменить Зарубина на прямой линии, пригласили в УрФУ
Девочку, предложившую заменить Зарубина на прямой линии, пригласили в УрФУ - РИА Новости, 19.12.2025
Девочку, предложившую заменить Зарубина на прямой линии, пригласили в УрФУ
Факультет журналистики Уральского федерального университета приглашает к себе девочку, задавшую вопрос на прямой линии президенту России Владимиру Путину и... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:49:00+03:00
2025-12-19T20:04:00+03:00
россия
павел зарубин
владимир путин
уральский федеральный университет
вгтрк
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063405857_0:52:3077:1782_1920x0_80_0_0_5a88fec4b147df2f2992e47905675c13.jpg
https://ria.ru/20251219/svadba-2063381011.html
https://ria.ru/20251219/kometa-2063412663.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063263984.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063405857_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_cdaf9fd668ef2a5b16ecc453d81002fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, павел зарубин, владимир путин, уральский федеральный университет, вгтрк, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Павел Зарубин, Владимир Путин, Уральский федеральный университет, ВГТРК, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Девочку, предложившую заменить Зарубина на прямой линии, пригласили в УрФУ

РИА Новости: Вику, предложившую заменить Зарубина, пригласили на журфак УрФУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗдание УрФУ
Здание УрФУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Здание УрФУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Факультет журналистики Уральского федерального университета приглашает к себе девочку, задавшую вопрос на прямой линии президенту России Владимиру Путину и предложившую себя на место одного из ведущих - журналиста ВГТРК Павла Зарубина, после того как тот уйдет на пенсию, рассказали РИА Новости в пресс-службе УрФУ.
Девочка Виктория сообщила на прямой линии, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиным и что после окончания школы и института она хочет заменить его.
Журналист Кирилл Бажанов о планах на свадьбу - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Журналист, сделавший предложение на прямой линии, рассказал о планах
Вчера, 18:08
"Паша уйдет на пенсию, и я его заменю, а вы, пожалуйста, никуда не уходите - дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу!" - сказала девочка президенту.
Глава государства ответил, что Павел еще молодой человек и на пенсию ему еще рано. Президент предложил другой вариант - стажировку у Павла.
"Я попрошу Павла, и он не откажет, он возьмет тебя на стажировку. Он еще много может сделать хорошего, он еще молодой человек, повторяю, и когда я уже пойду на покой - а ты будешь проходить у него стажировку сейчас, это поможет тебе поступить на факультет журналистики, - вы потом с Пашей еще погоняете начальство разного рода, в том числе и на федеральном уровне" - сказал президент. Зарубин с предложением согласился.
Сам Павел Зарубин является выпускником факультета журналистики УрФУ и уже несколько лет ведет прямые линии с президентом.
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный космическим телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Инопланетный корабль" улетает из Солнечной системы, считает ученый
Вчера, 19:10
"Девочку ждут на факультете, и рады будут видеть в числе абитуриентов", - рассказали в пресс-службе УрФУ, отметив, что поступит ли она на бюджет - зависит от баллов ЕГЭ.
"Нам показалось правильным пригласить девочку к нам в гости как минимум на экскурсию по факультету, который в 2026 году отметит 90-летний юбилей, а максимум - по университету", - сообщил РИА Новости директор департамента "Факультет журналистики" УрФУ Алексей Фаюстов, также отметив, что факультет ждет девочку для освоения профессии журналиста.
Фаюстов подчеркнул, что работа в кремлевском пуле - это особая ответственность, для нее нужно иметь хорошее журналистское и медийное образование, которым "уже долгие годы славится наш факультет - он один из крупнейших в стране и точно самый крупный на Урале". Кроме того, он отметил, что факультет гордится своим выпускником - Зарубиным.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин спросил, вкусные ли булочки в пекарне в Люберцах
Вчера, 14:29
 
РоссияПавел ЗарубинВладимир ПутинУральский федеральный университетВГТРКИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала