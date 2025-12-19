Рейтинг@Mail.ru
Каир готов содействовать урегулированию на Украине, заявил глава МИД Египта - РИА Новости, 19.12.2025
17:11 19.12.2025
Каир готов содействовать урегулированию на Украине, заявил глава МИД Египта
Каир готов содействовать урегулированию на Украине, заявил глава МИД Египта
Египет готов внести вклад в любые международные усилия для урегулирования на Украине, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 19.12.2025
Каир готов содействовать урегулированию на Украине, заявил глава МИД Египта

Глада МИД Египта Абдель Аты: Каир готов внести вклад в урегулирование на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Египет готов внести вклад в любые международные усилия для урегулирования на Украине, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты.
«
"Что касается украинского кризиса, была подчеркнута позиция Египта, что диалог должен преобладать… Египет готов продолжать вносить вклад в любые международные усилия для сближения позиций сторон и поддержки политического пути для достижения мира", - сказал Абдель Аты в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
