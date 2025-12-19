https://ria.ru/20251219/egipet-2063359790.html
Каир готов содействовать урегулированию на Украине, заявил глава МИД Египта
Каир готов содействовать урегулированию на Украине, заявил глава МИД Египта - РИА Новости, 19.12.2025
Каир готов содействовать урегулированию на Украине, заявил глава МИД Египта
Египет готов внести вклад в любые международные усилия для урегулирования на Украине, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:11:00+03:00
2025-12-19T17:11:00+03:00
2025-12-19T17:11:00+03:00
в мире
египет
украина
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063333151_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_320ab5748ae072e3721c32e515008f93.jpg
https://ria.ru/20251116/mid-2055321363.html
египет
украина
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063333151_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30d04dd54ea5f36145c33888ca74f027.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, украина, каир (город), сергей лавров
В мире, Египет, Украина, Каир (город), Сергей Лавров
Каир готов содействовать урегулированию на Украине, заявил глава МИД Египта
Глада МИД Египта Абдель Аты: Каир готов внести вклад в урегулирование на Украине