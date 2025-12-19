Рейтинг@Mail.ru
15:37 19.12.2025 (обновлено: 15:54 19.12.2025)
Президент Египта примет в субботу Лаврова
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет в субботу главу МИД РФ Сергея Лаврова, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты.
"Завтра президент ас-Сиси встретит министра Лаврова и глав МИД стран Африки", - сказал Абдель Аты в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым в Каире.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Это первое мероприятие в таком формате на африканской земле.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в Каире. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Глава МИД Египта заявил об активном развитии отношений с Россией
