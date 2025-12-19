https://ria.ru/20251219/egipet-2063309340.html
Президент Египта примет в субботу Лаврова
Президент Египта примет в субботу Лаврова - РИА Новости, 19.12.2025
Президент Египта примет в субботу Лаврова
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет в субботу главу МИД РФ Сергея Лаврова, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:37:00+03:00
2025-12-19T15:37:00+03:00
2025-12-19T15:54:00+03:00
египет
в мире
россия
каир (город)
сергей лавров
абдель фаттах ас-сиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251219/egipet-2063287267.html
египет
россия
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, в мире, россия, каир (город), сергей лавров, абдель фаттах ас-сиси
Египет, В мире, Россия, Каир (город), Сергей Лавров, Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта примет в субботу Лаврова
Президент Египта Ас-Сиси примет в субботу Лаврова