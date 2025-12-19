https://ria.ru/20251219/egipet-2063287267.html
Глава МИД Египта заявил об активном развитии отношений с Россией
Глава МИД Египта заявил об активном развитии отношений с Россией - РИА Новости, 19.12.2025
Глава МИД Египта заявил об активном развитии отношений с Россией
Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что его страна удовлетворена темпами развития отношений с Россией в последние годы. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:06:00+03:00
2025-12-19T15:06:00+03:00
2025-12-19T16:23:00+03:00
россия
египет
в мире
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063243005_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_0528b0e4a055cbf890171002c684e8a6.jpg
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063292710.html
россия
египет
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063243005_59:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_6c3e21f7dc3f3003ac916eeccbce706e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, в мире, каир (город), сергей лавров
Россия, Египет, В мире, Каир (город), Сергей Лавров
Глава МИД Египта заявил об активном развитии отношений с Россией
Глава МИД Египта: отношения с Россией активно развиваются на всех уровнях