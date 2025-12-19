Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Египта заявил об активном развитии отношений с Россией - РИА Новости, 19.12.2025
15:06 19.12.2025 (обновлено: 16:23 19.12.2025)
Глава МИД Египта заявил об активном развитии отношений с Россией
Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что его страна удовлетворена темпами развития отношений с Россией в последние годы.
Глава МИД Египта заявил об активном развитии отношений с Россией

Глава МИД Египта: отношения с Россией активно развиваются на всех уровнях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в Каире. 19 декабря 2025
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что его страна удовлетворена темпами развития отношений с Россией в последние годы.
"Отношения между Египтом и РФ активно развиваются на всех уровнях в последние годы", - сказал министр на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Каире.
Бадр Абдель Аты подчеркнул, что отношения Москвы и Каира перешагнули уровень обычного партнерства. Он упомянул такие крупные проекты, как строительство АЭС в Египте и планы создания российской промышленной зоны.
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдель Аты - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Глава египетского МИД рассказал о реализации совместных проектов с Россией
