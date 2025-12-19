Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек
15:01 19.12.2025 (обновлено: 15:54 19.12.2025)
В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек
В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек - РИА Новости, 19.12.2025
В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек
Двое детей оказались в числе шести погибших в дорожной аварии в Новосибирске, где столкнулись Toyota и внедорожник Mercedes, сообщает прокуратура Новосибирской... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:01:00+03:00
2025-12-19T15:54:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
новосибирский район
mercedes
новосибирск
новосибирская область
новосибирский район
происшествия, новосибирск, новосибирская область, новосибирский район, mercedes
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Новосибирский район, Mercedes
В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек

В Новосибирске в аварии погибли шесть человек, включая двоих детей

© Фото : Прокуратура Новосибирской области Последствия ДТП на Советском шоссе в Новосибирске
Последствия ДТП на Советском шоссе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Прокуратура Новосибирской области
Последствия ДТП на Советском шоссе в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Двое детей оказались в числе шести погибших в дорожной аварии в Новосибирске, где столкнулись Toyota и внедорожник Mercedes, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Ранее в ГУМВД сообщили, что на Советском шоссе в Новосибирске в ДТП погибли шесть человек. Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - Toyota Ipsum и Mercedes.
ДТП в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Новосибирске задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП
Вчера, 15:35
"Предварительно установлено, что сегодня, 19 декабря 2025, на автодороге Советское шоссе автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, осуществляющим поворот налево по стрелке светофора в сторону поселка "Элитный". В результате ДТП погибло шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. На место выехал прокурор Новосибирского района Александр Феофанов", - говорится в сообщении.
В свою очередь, начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Александр Бабенков сообщил, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в прямом направлении совершил столкновение с автомобилем Toyota, который совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора.
"На месте происшествия шесть человек скончались до приезда "скорой помощи", - сказал он.
Церемония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко в Реутове - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
После ДТП, в котором погиб мэр Реутова, возбудили уголовное дело
17 декабря, 13:37
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьНовосибирский районMercedes
 
 
Версия 2023.1 Beta
