В Новосибирске задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Предполагаемый виновник ДТП в Новосибирске, в котором погибли шесть человек, в том числе двое детей, задержан и доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes 1986 года рождения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Toyota, двигавшимся на стрелку на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия водитель и все пассажиры автомобиля Toyota, в том числе дети 2020 и 2021 годов рождения, погибли.