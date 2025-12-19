https://ria.ru/20251219/dtp-2063307682.html
В Новосибирске задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП
В Новосибирске задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП
2025-12-19T15:35:00+03:00
В Новосибирске задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Предполагаемый виновник ДТП в Новосибирске, в котором погибли шесть человек, в том числе двое детей, задержан и доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура региона.
Ранее в ГУМВД сообщили, что на Советском шоссе в Новосибирске
в ДТП погибли шесть человек. Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - Toyot
a Ipsum и Mercede
s. Погибли шесть человек, в том числе двое детей.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновник ДТП доставлен в отдел полиции. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes 1986 года рождения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Toyota, двигавшимся на стрелку на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия водитель и все пассажиры автомобиля Toyota, в том числе дети 2020 и 2021 годов рождения, погибли.