"Билайн" назвал число заблокированных номеров дропперов
Оператор связи "Билайн" за последние полгода заблокировал более 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T04:45:00+03:00
Новости
россия, билайн
РИА Новости: "Билайн" за полгода заблокировал более 13 тысяч номеров дропперов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" за последние полгода заблокировал более 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства, подсчитали для РИА Новости в компании.
Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства.
В начале июля в России
вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности.
"По данным группы быстрого реагирования, только за последние полгода "Билайн
" заблокировал больше 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства", - сообщили в компании.