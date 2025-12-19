Рейтинг@Mail.ru
04:45 19.12.2025
"Билайн" назвал число заблокированных номеров дропперов
2025
Логотип компании "Билайн"
© РИА Новости / Павел Бедняков
Логотип компании "Билайн". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" за последние полгода заблокировал более 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства, подсчитали для РИА Новости в компании.
Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства.
В начале июля в России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности.
"По данным группы быстрого реагирования, только за последние полгода "Билайн" заблокировал больше 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства", - сообщили в компании.
