Минпромторг рассказал о сферах использования гражданских беспилотников

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ рассказал РИА Новости, что беспилотники уже активно используются в сельском и лесном хозяйствах, а также для обеспечения безопасности.

Президент России Владимир Путин ранее в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов, и это лидерство можно подтвердить, только если эти технологии будут развиваться в гражданской сфере.

"В области сельского хозяйства с помощью беспилотных систем проводят точную оценку состояния посевов, выявляют очаги болезней, дефицит влаги и питательных веществ, что впоследствии позволяет точечно вносить удобрения и средства защиты растений, экономить до 30% ресурсов и обеспечить увеличение урожайности", - рассказали в ведомстве.

Минпромторге РФ добавили, что в лесном хозяйстве беспилотники активно применяются при обнаружении лесных пожаров на ранних стадиях, проведении оценки лесных ресурсов, выявлении фактов незаконных рубок, оценивании ущерба от лесных пожаров, вредителей и болезней, а также проведении мониторинга лесовосстановления и инвентаризации лесных питомников.

"БАС используются также и в области обеспечения безопасности: для ведения воздушной разведки природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, сопровождение и корректировка действий спасательных команд и мобильных поисковых групп, ведение поисковых авиационных работ в труднодоступной местности, на водных акваториях, в лесных массивах и в горах", - пояснили в министерстве.