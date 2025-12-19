https://ria.ru/20251219/drony-2063318006.html
Минпромторг рассказал о сферах использования гражданских беспилотников
Минпромторг РФ рассказал РИА Новости, что беспилотники уже активно используются в сельском и лесном хозяйствах, а также для обеспечения безопасности.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ рассказал РИА Новости, что беспилотники уже активно используются в сельском и лесном хозяйствах, а также для обеспечения безопасности.
Президент России Владимир Путин
ранее в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов, и это лидерство можно подтвердить, только если эти технологии будут развиваться в гражданской сфере.
"В области сельского хозяйства с помощью беспилотных систем проводят точную оценку состояния посевов, выявляют очаги болезней, дефицит влаги и питательных веществ, что впоследствии позволяет точечно вносить удобрения и средства защиты растений, экономить до 30% ресурсов и обеспечить увеличение урожайности", - рассказали в ведомстве.
В Минпромторге
РФ добавили, что в лесном хозяйстве беспилотники активно применяются при обнаружении лесных пожаров на ранних стадиях, проведении оценки лесных ресурсов, выявлении фактов незаконных рубок, оценивании ущерба от лесных пожаров, вредителей и болезней, а также проведении мониторинга лесовосстановления и инвентаризации лесных питомников.
"БАС используются также и в области обеспечения безопасности: для ведения воздушной разведки природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, сопровождение и корректировка действий спасательных команд и мобильных поисковых групп, ведение поисковых авиационных работ в труднодоступной местности, на водных акваториях, в лесных массивах и в горах", - пояснили в министерстве.
В Минпромторге РФ добавили, что при помощи беспилотных авиационных систем было обнаружено и спасено 450 человек за 2024 и 2025 годы. Кроме того, беспилотники используются в топливно-энергетическом комплексе, строительстве и ЖКХ.