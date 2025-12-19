Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг рассказал о сферах использования гражданских беспилотников - РИА Новости, 19.12.2025
15:53 19.12.2025
Минпромторг рассказал о сферах использования гражданских беспилотников
Минпромторг рассказал о сферах использования гражданских беспилотников
Минпромторг РФ рассказал РИА Новости, что беспилотники уже активно используются в сельском и лесном хозяйствах, а также для обеспечения безопасности. РИА Новости, 19.12.2025
безопасность
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
беспилотники
россия
Новости
безопасность, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, беспилотники
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии, Беспилотники
Минпромторг рассказал о сферах использования гражданских беспилотников

Минпромторг рассказал об использовании дронов в сельском и лесном хозяйствах

© РИА Новости / Сергей Бобылев
БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ рассказал РИА Новости, что беспилотники уже активно используются в сельском и лесном хозяйствах, а также для обеспечения безопасности.
Президент России Владимир Путин ранее в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов, и это лидерство можно подтвердить, только если эти технологии будут развиваться в гражданской сфере.
Росатом запустил первую в России гигафабрику литийионных накопителей энергии в Неманском районе Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики
15 декабря, 17:49
"В области сельского хозяйства с помощью беспилотных систем проводят точную оценку состояния посевов, выявляют очаги болезней, дефицит влаги и питательных веществ, что впоследствии позволяет точечно вносить удобрения и средства защиты растений, экономить до 30% ресурсов и обеспечить увеличение урожайности", - рассказали в ведомстве.
В Минпромторге РФ добавили, что в лесном хозяйстве беспилотники активно применяются при обнаружении лесных пожаров на ранних стадиях, проведении оценки лесных ресурсов, выявлении фактов незаконных рубок, оценивании ущерба от лесных пожаров, вредителей и болезней, а также проведении мониторинга лесовосстановления и инвентаризации лесных питомников.
"БАС используются также и в области обеспечения безопасности: для ведения воздушной разведки природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, сопровождение и корректировка действий спасательных команд и мобильных поисковых групп, ведение поисковых авиационных работ в труднодоступной местности, на водных акваториях, в лесных массивах и в горах", - пояснили в министерстве.
В Минпромторге РФ добавили, что при помощи беспилотных авиационных систем было обнаружено и спасено 450 человек за 2024 и 2025 годы. Кроме того, беспилотники используются в топливно-энергетическом комплексе, строительстве и ЖКХ.
Сотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центр - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Минпромторге сообщили об уравнивании условий для офлайн и онлайн-площадок
16 декабря, 17:51
 
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии, Беспилотники
 
 
