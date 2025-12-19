https://ria.ru/20251219/dron-2063380399.html
Силы ПВО уничтожили 12 дронов над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 12 дронов над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря за день, сообщило...
россия
самарская область
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
белгородская область
Силы ПВО уничтожили 12 дронов над российскими регионами
