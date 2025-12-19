Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 19.12.2025
16:58 19.12.2025 (обновлено: 17:02 19.12.2025)
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва украинского дрона во дворе частного домовладения в хуторе Плотовка Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 19.12.2025
происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворонский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Грайворонский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при атаке дрона

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 19 декабря 2025
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 19 декабря 2025
БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва украинского дрона во дворе частного домовладения в хуторе Плотовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Волоконовском округе в хуторе Плотовка FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчину с осколочным ранением спины глава администрации Погромского сельского поселения (Людмила Зеленская) вывезла и передала бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждены гараж и находящийся внутри автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в хуторе Шаховка после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля социального объекта. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал частный дом, отметил Гладков. По словам губернатора, в Грайворонском районе в селе Замостье FPV-дрон ударил по припаркованному автомобилю, от детонации второго дрона поврежден грузовик. В селе Глотово при атаке дрона посечены машина, а также окна в частном доме, уточнил Гладков.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, повреждены забор и остекление. В селе Белянка беспилотник нанес удар по парковке предприятия, вследствие чего одна машина повреждена, вторая уничтожена огнем", - заключил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
