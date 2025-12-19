В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва украинского дрона во дворе частного домовладения в хуторе Плотовка Белгородской области, Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва украинского дрона во дворе частного домовладения в хуторе Плотовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Волоконовском округе в хуторе Плотовка FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчину с осколочным ранением спины глава администрации Погромского сельского поселения (Людмила Зеленская) вывезла и передала бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждены гараж и находящийся внутри автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в хуторе Шаховка после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля социального объекта. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал частный дом, отметил Гладков. По словам губернатора, в Грайворонском районе в селе Замостье FPV-дрон ударил по припаркованному автомобилю, от детонации второго дрона поврежден грузовик. В селе Глотово при атаке дрона посечены машина, а также окна в частном доме, уточнил Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, повреждены забор и остекление. В селе Белянка беспилотник нанес удар по парковке предприятия, вследствие чего одна машина повреждена, вторая уничтожена огнем", - заключил глава области.