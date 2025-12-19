Рейтинг@Mail.ru
В Турции упал неизвестный БПЛА - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 19.12.2025 (обновлено: 16:18 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/dron-2063331403.html
В Турции упал неизвестный БПЛА
В Турции упал неизвестный БПЛА - РИА Новости, 19.12.2025
В Турции упал неизвестный БПЛА
БПЛА неизвестного происхождения рухнул в турецкой провинции Коджаэли на западе Турции, сообщило в пятницу агентство IHA. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:17:00+03:00
2025-12-19T16:18:00+03:00
в мире
турция
коджаэли (провинция)
черное море
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063330607_0:254:1080:862_1920x0_80_0_0_e91fb87a89cd037fddd6f6beb6b57592.jpg
https://ria.ru/20251216/polsha-2062263271.html
турция
коджаэли (провинция)
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063330607_0:153:1080:963_1920x0_80_0_0_0438ac8f56ca9558dff7684821936d87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, коджаэли (провинция), черное море, f-16
В мире, Турция, Коджаэли (провинция), Черное море, F-16
В Турции упал неизвестный БПЛА

На западе Турции упал беспилотник

© Фото : соцсетиБПЛА, упавший в турецкой провинции Коджаэли
БПЛА, упавший в турецкой провинции Коджаэли - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : соцсети
БПЛА, упавший в турецкой провинции Коджаэли
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости. БПЛА неизвестного происхождения рухнул в турецкой провинции Коджаэли на западе Турции, сообщило в пятницу агентство IHA.
"Местные жители сообщили властям, что обнаружили упавший БПЛА в сельской местности в районе Чубуклубала. На место происшествия прибыли жандармы", - пишет агентство.
Начата проверка в связи с инцидентом.
В понедельник министерство обороны Турции сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Ведомство не уточнило принадлежность беспилотника. Поиски обломков БПЛА осложнены из-за большой площади, на которой они разбросаны, заявило в четверг министерство, и отметило, что любые утверждения о каких-либо уязвимостях в ПВО Турции не соответствуют действительности.
Сотрудники полиции в Польше - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Польше военный дрон упал возле жилого дома
16 декабря, 01:54
 
В миреТурцияКоджаэли (провинция)Черное мореF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала