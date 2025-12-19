В Турции упал неизвестный БПЛА

СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости. БПЛА неизвестного происхождения рухнул в турецкой провинции Коджаэли на западе Турции, сообщило в пятницу агентство IHA.
"Местные жители сообщили властям, что обнаружили упавший БПЛА в сельской местности в районе Чубуклубала. На место происшествия прибыли жандармы", - пишет агентство.
Начата проверка в связи с инцидентом.
В понедельник министерство обороны Турции сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Ведомство не уточнило принадлежность беспилотника. Поиски обломков БПЛА осложнены из-за большой площади, на которой они разбросаны, заявило в четверг министерство, и отметило, что любые утверждения о каких-либо уязвимостях в ПВО Турции не соответствуют действительности.
