Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 18 ноября, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.12.2025
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября
Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 18 ноября, следует из данных торгов.
К 10.34 мск курс доллара рос на 1,14 рубля относительно предыдущего закрытия - до 81,01 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже
летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.