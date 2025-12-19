Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября - РИА Новости, 19.12.2025
10:44 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/dollar-2063134553.html
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября - РИА Новости, 19.12.2025
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 18 ноября, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:44:00+03:00
2025-12-19T10:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97706/48/977064828_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1ef9a65cdd386ec87b7737adfdc9df66.jpg
https://ria.ru/20251217/dollar-2062511026.html
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97706/48/977064828_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1c9b90d66583df012af9ad49d3a76fc5.jpg
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября

Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября

© Fotolia / GivagaАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Fotolia / Givaga
Американский доллар. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 18 ноября, следует из данных торгов.
К 10.34 мск курс доллара рос на 1,14 рубля относительно предыдущего закрытия - до 81,01 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Табло обмена курса доллара и евро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Раскрыто, в каком случае доллар снова будет по 100 рублей
17 декабря, 02:17
 
Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
