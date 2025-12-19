Дело Долиной можно разбирать в вузах факультативно, заявил Степашин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что дело певицы Ларисы Долиной можно включить в факультативные программы в российских вузах.

"Разбирать ("дело Долиной" - ред.) можно. Факультативно", - сказал он в беседе с РИА Новости.