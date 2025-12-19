https://ria.ru/20251219/dolina-2063082548.html
Дело Долиной можно разбирать в вузах факультативно, заявил Степашин
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что дело певицы Ларисы Долиной можно включить в факультативные программы в российских вузах. РИА Новости, 19.12.2025
россия, москва, лариса долина, сергей степашин
